Oud-speler Rotterdam Basketbal Jermaine Marshall overleden

Jermaine Marshall, oud-speler van Rotterdam Basketbal, is dood aangetroffen in zijn appartement in het Franse Nantes. Dat meldt Feyenoord Basketball op haar website. Over de doodsoorzaak is nog niks bekend.

De Amerikaan speelde in het seizoen 2016-2017 voor het toenmalige Rotterdam Basketbal. Vervolgens trok Marshall via Finland naar Nantes. De guard werd slechts 28 jaar. Marshall wordt volgende week zaterdag voorafgaand aan de wedstrijd van Feyenoord Basketball met de Dutch Windmills herdacht.