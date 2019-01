Amateurvoetbal: Excelsior Maasluis wint ruim van Katwijk

Excelsior Maassluis won zaterdag in de tweede divisie met 3-0 van Katwijk. Vincent van den Berg was de grote man bij de Tricolores met twee goals. Acht minuten voor tijd zette Marouane Afaker de 3-0 eindstand op de borden.

Door de overwinning klimt Excelsior Maasluis naar de vijfde plaats in de tweede divisie met 31 punten.

Barendrecht zou op bezoek gaan bij HHC Hardenberg. Het Hardenbergse veld werd echter afgekeurd, waardoor de wedstrijd is afgelast. Jong Sparta speelt zondagmiddag om 14:30 uur tegen Jong Vitesse.

Derde divisie

SteDoCo klopte bekersensatie ODIN '59 met 3-0. Het was de derde zege op rij voor de ploeg uit Hoornaar. De doelpunten kwamen op naam van Guytano dos Santos, Marlon Pereira en Jesse Wielinga. Na deze zege staat SteDoCo los van de nummers zes en zeven in de derde divisie. Het team van coach Gijs Zwaan is vijfde met 33 punten.

ASWH hield tegen Jong FC Groningen een punt over (2-2). Het team uit Hendrik-Ido-Ambacht boog met goals van Mels van Driel en Peter Verhoeve een 2-0 achterstand om. Jong FC Groningen eindigde de wedstrijd met een man minder na een rode kaart voor Lars Kramer. ASWH staat elfde met 23 punten.

Hoofdklasse

Zwaluwen stuntte op bezoek bij koploper RKAV Volendam met een 1-0 zege. Joseph Goncalves maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. Door de overwinning staan de Vlaardingers op de negende plaats in de hoofdklasse A met 23 punten.

Sportclub Feyenoord wist ook te winnen. De Rotterdammers waren met 2-1 te sterk voor het Katwijkse Rijnvogels. Feyenoord heeft door de overwinning 27 punten behaald en staat op de vierde plaats, tien punten achter koploper RKAV Volendam.

De streekderby tussen degradatiekandidaten Capelle en XerxesDZB werd afgelast.

Overige uitslagen in de hoofdklasse:

Smitshoek - Jodan Boys 0-3

Nootdorp - Spijkenisse 1-0