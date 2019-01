'Den Haag, asbestverbod heeft zeer grote impact op Beverwaard'

Het moet goed tot de landelijke politiek doordringen dat het asbestverbod dat in 2024 ingaat een hele grote impact heeft op de Beverwaard. Dat zei de Rotterdamse wethouder Bas Kurvers van Wonen zaterdag op een bewonersbijeenkomst in Rotterdam-Beverwaard.

In de Rode Kastelenbuurt bevatten veel daken asbest. "Het gaat om enkele honderden woningen in Rotterdam," zegt de wethouder. "We zijn nu aan het inventariseren wat landelijke wetgeving betekent voor de bewoners."

Op de bijeenkomst lieten de bewoners van de Rode Kastelenbuurt de wethouder weten welke impact het asbestverbod op ze heeft. De boodschap kwam aan bij Kurvers. "Dat gaat je niet in de koude kleren zitten, als je de verhalen hoort", zegt hij. "Sommigen liggen er echt wakker van, er komt zoveel op ze af. Ze moeten verbouwen, maar hoe gaat dat? Kan ik het wel betalen? Hele wezenlijke vragen."

Dat wethouder Kurvers nog geen antwoorden had op de vragen, komt doordat er nog veel onduidelijk is. De wetgeving moet nog langs de Eerste Kamer. Het Rijk denkt ook nog over een landelijk asbestfonds. Dat fonds is belangrijk voor de vraag vanuit de zaal hoe men een verbouwing moet gaan betalen.

De Rotterdamse wethouder benadrukte dat de gemeente Rotterdam ook hierover bij Den Haag aan tafel zit. "We zullen de belangen van de bewoners uit de Beverwaard daar ook overbrengen."

"De boodschap naar Den Haag is dat komende asbestwetgeving zeer grote impact heeft op bewoners hier. Daarmee moet goed rekening worden gehouden. En dat er een asbestfonds moet komen om deze mensen te helpen", zegt de wethouder.

Tijdens de bijeenkomst kondigde Kurvers aan dat hij in april met een voorstel naar de gemeenteraad komt om een asbestloket op te zetten. Daar kunnen bewoners met praktische vragen terecht.