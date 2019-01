Deel dit artikel:













Roma wint met basisspeler Karsdorp van Torino Rick Karsdorp

Rick Karsdorp heeft zaterdag voor het eerst sinds lange tijd weer een basisplaats gekregen bij AS Roma. De oud-Feyenoorder begon als rechtsback in de met 3-2 gewonnen wedstrijd tegen Torino. Het was zijn eerste basisplaats in de Serie A sinds augustus.

Karsdorp stond bij alle Romeinse doelpunten in het veld. In de tachtigste minuut werd hij door zijn trainer, Eusebio di Francesco, naar de kant gehaald. AS Roma staat in de Italiaanse Serie A op de vierde plek met 33 punten, twintig minder dan koploper Juventus. Bovendien heeft de ploeg uit Turijn nog een wedstrijd tegoed.