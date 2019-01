Deel dit artikel:













Voormalig Excelsior-speler Jan Coenen overleden Jan Coenen (Bron: Excelsior)

Jan Coenen, ex-speler en jarenlang sponsor van Excelsior, is dit weekend op 71-jarige leeftijd overleden. De Rotterdammer voetbalde in de jaren '70 twee seizoenen bij de Kralingers. Later was hij ook actief voor SVV uit Schiedam.

Coenen speelde een hoofdrol in de enige uitoverwinning van Excelsior bij PSV. De Rotterdamse aanvaller maakte op 30 oktober 1971 twee doelpunten, toen Excelsior in Eindhoven met 2-1 te sterk was. In het seizoen 1972/1973 verwierf Coenen nationale bekendheid vanwege een bijzonder incident. Als wisselspeler van Excelsior at hij een broodje worst. Dat kreeg Coenen vanaf de tribune aangereikt. Na zijn voetbalcarrière bleef Coenen met de Kralingers verbonden als sponsor. Met zijn bedrijf sponsorde hij Excelsior veertien jaar lang.