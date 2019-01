IFFR-directeur heeft er zin in: 'Onze cinema is een soort achtbaan zonder gordels'

Woensdag begint de 48e editie van het International Film Festival Rotterdam. Chris Vremer sprak zaterdagochtend in Chris Natuurlijk met IFFR-directeur Bero Beyer over beleving, emotie en de parels van het filmfestival.

"En of ik er zin in heb!", zegt Beyer enthousiast op Radio Rijnmond. Beyer begon ooit als vrijwilliger op het filmfestival, bij de carservice. Nu is hij de directeur. Hij hoopt dat gevoel dit jaar centraal staat: "We hebben bedacht dat we emotionele cinema vooropzetten." Volgens Beyer denken we als mensen dat we rationeel bezig zijn en op feiten vertrouwen, maar we reageren vaak juist emotioneel op de wereld. "Dus laten we dat ook omarmen, om te ervaren wat we nog niet kennen. Dan is film een heel mooi medium."

Achtbaan zonder gordels

"Er zijn films bij waarbij je het absoluut niet droog gaat houden, er zijn films bij waarbij je moet lachen", voorspelt Beyer. "Maar het mooiste zal zijn dat je films tegenkomt die je juist ergens brengen wat je nog niet weet. Onze cinema is een soort achtbaan zonder gordels. Je weet nooit zeker wat er gaat gebeuren."

Welke films goed gaan scoren weet de directeur nog niet, maar hij heeft wel een vermoeden. Als voorbeeld noemt Beyer de dansfilm Climax van de Franse regisseur Gaspar Noé.

Orgie van dans

"Dat wordt echt te gek joh, we hebben ook alle dansers gevraagd om te komen. Het is nogal een controversiële filmmaker. Hij heeft een stel dansers in een ruimte opgesloten en sangria punch neergezet. Daar zit alleen van alles in, dus dat ontaardt in een orgie van existentiële dans en emoties." Na de film kun je een dansworkshop volgen bij de dansers uit de film.

Beyer is blij met dit soort randprogrammering naast de films: "Context is heel belangrijk." De organisatie heeft een aantal van de grootste namen uit de filmwereld gevraagd mee te werken aan de randprogrammering. Zo maakte filmmaker Jean-Luc Godard, die de speelfilm The Book of Images maakte, ook een installatie in het Atlanta Hotel.

Memes

Er is dit jaar ook aandacht voor internetmemes. Memes zijn grappen, meestal plaatjes met een tekst, die zich online razendsnel verspreiden en een tijdje overal in verschillende variaties opduiken. "De gedachte dat je culturele informatie verspreidt over internet, zo kijken we nu naar de wereld. Daar hebben we een heel programma rond gemaakt, dat heet The Rabbit Hole", vertelt Beyer.

De directeur is blij met de line-up, ook met de films van jong aanstormend talent. Hij noemt Take Me Somewhere Nice van de Nederlandse filmmaker Ena Sendijarević. "Ze weet vorm en inhoud zo te combineren dat je een nieuwe ervaring krijgt van wat het betekent om geworteld te zijn tussen twee landen."

Verboden beelden uit China

Beyer vertelt ook over de Chinese film Present Perfect. De maakster verzamelde 800 stuks beeldmateriaal van Chinese vloggers. "Dat wordt anders altijd van de kaart geveegd door de autoriteiten, maar deze beelden zijn er nog."

Heeft de IFFR-directeur een idee welke films een hit worden? "Het zou me niks verbazen als Cafarnaúm heel hoog eindigt. Het zou me ook niets verbazen als Another Day of Life veel hoger eindigt dan we zouden denken.

Het IFFR strijkt van 23 januari tot en met 3 februari neer in Rotterdam. Vorig jaar trok het festival ruim 329 duizend bezoekers.