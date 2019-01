Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Winkelmedewerker zwaargewond door mes in borst bij overval Ridderkerk Foto: MediaTV

Een man heeft zaterdagavond een supermarkt aan het Vlietplein in Ridderkerk overvallen. De dader stak daarbij een medewerker van de winkel met een mes. Het slachtoffer raakte ernstig gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Volgens de politie waren er iets voor 20:00 uur nog heel wat klanten aanwezig in de supermarkt, toen de overvaller bij de servicebalie een mes trok. Personeel en klanten grepen in en er werd gevochten. De dader stak een medewerker in de borst en trapte een andere man in zijn buik. De dader vluchtte en is nog spoorloos, het is niet bekend wat hij heeft meegenomen.