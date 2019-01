Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Benefietontbijt voor zieke Tunahan (26) in Rotterdams restaurant Foto: Online doneeractie Tunahan

"Heel verrast en heel dankbaar", is de vader van de Dordtse Tunahan Ekiz (26) die blind dreigt te worden. Zaterdagochtend werd een benefietontbijt georganiseerd in het Rotterdamse Dakpark Steak and More. De opbrengst, 3600 euro, is voor de oogoperatie van Tunahan.

De familie van Tunahan heeft nu in totaal bijna 130 duizend euro opgehaald. "Het was een open buffet, mensen moesten zoals altijd tien euro betalen voor het ontbijt, dat kon tot 13:00 uur", legt de vader van Tunahan uit. De restauranteigenaar doneerde een deel van de opbrengst aan de familie Ekiz. Lees ook: Familie voert succesvol actie om te voorkomen dat Tunahan (26) blind wordt Tunahan lijdt aan het zeldzame Bardet Biedl-syndroom. Voor zijn aandoening bestaat een experimentele implantaatoperatie, die de zorgverzekeraars nog niet vergoeden. Tunahan en zijn familie zijn heel erg blij met alle donaties. "Bijna iedereen schrijft ook een boodschap, bijvoorbeeld 'beterschap' in het Turks", zegt vader Ekiz. De familie heeft met een arts gesproken, de planning is dat de operaties van Tunahan in week 28 beginnen. Dat moet in het buitenland. De vader van Tunahan neemt zes maanden verlof om mee te gaan, want voor elke operatie heen en weer vliegen is niet te doen. Na de operaties moet Tunahan steeds een paar weken revalideren. "Het benefietontbijt heeft Tunahan erg goed gedaan", zegt de vader.