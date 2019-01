Zaalsporten: DeetosSnel verliest degradatiekraker nipt van concurrent

De korfballers van DeetosSnel beleefden een teleurstellende zaterdagavond in de Korfbal League. Op bezoek bij directe degradatieconcurrent DVO verloren de Dordrechtenaren nipt met 28-27.

De ploeg van trainersduo Gert Jan Kraaijeveld en Patrick Muurling keek in de rust nog tegen een 14-12 achterstand aan. Een minuut voor tijd kwamen de rood-witten via een doorloopbal van Brett Zuidwegt nog op 27-27. Maar direct daarna velde Robbe de Wit het vonnis over DeetosSnel. Zijn afstandsschot betekende de 28-27. Door de nederlaag zakt DeetosSnel naar de negende plaats met twee punten uit negen wedstrijden.

KCC & PKC

Directe concurrent KCC uit Capelle aan den IJssel verloor op bezoek bij DOS'46. De ploeg van vertrekkend trainer Erik Wolsink kwam in de tweede helft nog knap terug van een 12-7 achterstand naar 19-17. Daar stopte de Capelse opmars echter en verloor KCC met 22-19. KCC bezet op dit moment de laatste plaats in de Korfbal League.

PKC kwam eerder op de avond in actie tegen KZ uit Koog aan de Zaan. In Papendrecht had de ploeg van coach Daniël Hulzebosch geen kind aan KZ. Na de 7-5 trok PKC de gashendel in de eerste helft open en liepen de Papendrechters uit naar 14-5. Mede door negen doelpunten van Laurens Leeuwenhoek won PKC met 34-22. PKC blijft met viertien punten tweede in de Korfbal League. Koploper Fortuna heeft evenveel punten maar een beter onderling resultaat

Waterpolo

De heren van SVH hebben na tien wedstrijden eindelijk een punt gepakt. De Rotterdammers speelden met 12-12 gelijk tegen middenmoter BZC op sportcomplex De Wilgenring. Ondanks het eerste punt staat SVH op de twaalfde en laatste plaats in de Eredivisie.

Volleybal

De heren van Sliedrecht Sport wonnen zaterdagavond ruim van SSS uit Barneveld. In sporthal De Basis was Sliedrecht met 3-0 in sets te sterk voor SSS. De overwinning zorgt ervoor dat Sliedrecht aan kop blijft van de Eredivisie, maar de nummer twee, Lycurgus, heeft twee punten minder en nog twee wedstrijden tegoed.

Basketbal

De dames van Binnenland speelden zaterdag in Bemmel tegen concurrent Lekdetec. De Barendrechtse deden goede zaken, want door de 56-51 overwinning klimt Binnenland naar de derde plaats in de Basketball League.