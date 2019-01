Feyenoord-trainer Van Bronckhorst teleurgesteld: 'Niet attent en alert'

Feyenoord is zaterdag dramatisch uit de winterstop gekomen. De Rotterdammers verloren met 3-1 op bezoek bij PEC Zwolle. Na afloop van dit duel had trainer Giovanni van Bronckhorst geen verklaring voor deze nederlaag.

"Ik heb een goede start van de wedstrijd gezien, maar de start van de tweede helft was niet goed", blikt Van Bronckhorst terug. "Ik denk dat we zelf te onrustig zijn geworden. Dat sluipt in de ploeg. PEC heeft dat, denk ik, in die fase goed gedaan en de onrust afgestraft."

Volgens Van Bronckhorst staat de tweede helft van Feyenoord tegen PEC Zwolle in contrast met de eerste helft. "Je ziet dat het niet loopt. We komen te vaak in problemen, omdat we niet attent en alert zijn. Dat heeft met concentratie te maken", aldus de trainer van Feyenoord.

Kijk hierboven naar de volledige persconferentie van Giovanni van Bronckhorst na afloop van PEC Zwolle-Feyenoord (3-1).