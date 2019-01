Bij tennispark Schiedam kun je schaatsen op natuurijs

Er kan geschaatst worden in Schiedam. Bij Tennispark Van Vliet is een natuurijsbaan geopend.

Zo'n vijftig mensen - en dan vooral veel kinderen - hebben zondagochtend de ijzers ondergebonden. Lang zal het schaatsplezier niet duren, want door de zon smelt het ijs snel. Het Tennispark gaat ervan uit dat het rond het middaguur alweer einde verhaal is.

Of de baan maandagochtend ook weer open is? "Dat weten we nog niet", zegt een dame van het Tennispark. "Dan moeten veel mensen werken en zitten de kinderen op school. Dus we weten niet of het dan de moeite waard is."