Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Automobilist ramt hek in Schiedam, 15 duizend euro schade Archieffoto

Een automobilist is zondagochtend in Vlaardingen aangehouden voor schade die die eerder had veroorzaakt in Schiedam. Hij vloog hij uit de bocht tegen een hek op de Havendijk.

De bestuurder ging er daarna vandoor. De schade - 15 duizend euro - zal op hem verhaald worden, kondigt een toezichthouder van de gemeente aan.