Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Auto te water na botsing in Mijnsheerenland Foto: Politie Hoeksche Waard (Facebook)

Bij een botsing tuslsen twee personenwagens in Mijnsheerenland is zondagochtend een auto in het water beland. Dat gebeurde op het kruispunt Romeinseweg - Achterweg.

Een van de bestuurders is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend.