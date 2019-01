Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zwaargewonde medewerker supermarkt in kritieke toestand in ziekenhuis Foto: MediaTV

De medewerker van een supermarkt in Ridderkerk, die zaterdagavond in zijn borst werd gestoken door een overvaller, verblijft nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens RTL Nieuws gaat het om de bedrijfsleider en ligt de man in coma. De politie wil dit niet bevestigen.

De overvaller kwam net voor sluitingstijd de winkel binnen. Een kassière vertelt aan RTL dat hij bij de servicebalie geld eiste. Het meisje achter de balie verstijfde en vroeg de kassière om haar te helpen. "Ik probeerde zo kalm mogelijk te blijven, maar kreeg de kassa door de stress niet open", zegt de kassamedewerkster. De overvaller zwaaide met een blauw koksmes en bedreigde de vrouwen. "Ondertussen waren de klanten en de leidinggevenden gewaarschuwd over de overval", zegt de kassière. "Mijn leidinggevende is toen naar de servicebalie gekomen en heeft de overvaller met een winkelmandje geslagen om ons te verdedigen." Daarna stak de overvaller de bedrijfsleider met het koksmes in de borst. "Na een kort gevecht bloedde hij flink." De bedrijfsleider is direct naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij nu op de intensive care zou liggen. De overvaller ging er rennend vandoor en is nog altijd spoorloos.