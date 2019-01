Deel dit artikel:













Zwaargewonde medewerker supermarkt nog steeds in ziekenhuis Foto: MediaTV

De medewerker van een supermarkt in Ridderkerk, die zaterdagavond in zijn borst werd gestoken door een overvaller, ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De overvaller kwam net voor sluitingstijd de winkel binnen. Hij stak een medewerker in de borst en trapte een andere man in zijn buik. De dader vluchtte en is nog spoorloos. Het is niet bekend of hij iets heeft buitgemaakt.