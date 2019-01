Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Bijlow loopt breuk op en ligt er minimaal twee maanden uit Bijlow kan de 1-0 van Zwolle niet voorkomen. VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

Justin Bijlow is minimaal twee maanden uitgeschakeld door een blessure. De Feyenoord-doelman liep zaterdag in de wedstrijd tegen PEC Zwolle een breuk op in zijn linkervoet.

De bekerwedstrijd van woensdag tegen Fortuna Sittard gaat, net als De Klassieker tegen Ajax van volgend weekend, aan de neus van de doelman voorbij. Zondag is de doelman geopereerd in het Erasmus MC. Die operatie is goed verlopen. Kenneth Vermeer is de logische vervanger van de jeugdige keeper. Hij zal het komend weekend waarschijnlijk op nemen tegen zijn oude club Ajax.