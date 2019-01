Deel dit artikel:













Sneeuw op komst! Dinsdag kunnen we sneeuwpopjes maken.

Dinsdagochtend rond acht uur vallen de eerste vlokken. "Een sneeuwgebied trekt van west naar oost over het land. Er wordt in het Rijnmond-gebied 2 tot 4 cm verwacht. Later is er ook kans op natte sneeuw en regen", zo zegt weerman Ed Aldus.

Tijdens de sneeuwval ligt de temperatuur rond het vriespunt, is de verwachting. Er staat een gure zuidenwind. Kleed je dus wel warm aan als je naar buiten gaat. Weerman Jules Geirnaerdt verwacht dat de sneeuw 's middags weer verdwenen is. "'s ochtends is het nog onder nul, maar als het warmer wordt en gaat regenen of als er natte sneeuw komt, smelt de sneeuw." Schaatsen Schaatsen op meertjes of sloten kan voorlopig nog niet. Het vriest 's nachts wel, maar nog niet hard genoeg om betrouwbaar ijs te krijgen. Schaatsen op meertjes of sloten kan voorlopig nog niet. Het vriest 's nachts wel, maar nog niet hard genoeg om betrouwbaar ijs te krijgen.