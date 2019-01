Ronnie Flex, succesvol zonder grote smoel

Een dochter, een nieuwe relatie, de ene hit na de andere en met de Popprijs 2018 alwéér een onderscheiding. Voor de Capelse rapper Ronnie Flex (26) lijkt de zon te schijnen op al zijn wegen. Dat was wel eens anders. Portret van een rapper zonder eendimensionale stoere praat.

"Remi" heet het album dat Ronell Lanston Plasschaert, alias Ronnie Flex, in juni 2017 uitbrengt. Het is een verwijzing naar het bekende boek van Hector Malot: Alleen op de Wereld. "Ik heb geen vrienden meer over, ik wil nu een hond", klinkt het sombertjes in een interview met de Volkskrant.

Rond "Remi" hangt onmiskenbaar de geur van wiet. Na elk nummer had de rapper bijna een week blowen en gamen nodig om zichzelf weer naar de studio te slepen. Stress, zegt hij. "Want ik ben iemand die veel geeft om wat ik maak en ben heel perfectionistisch daarin."

De verslaggever van de Volkskrant ziet hem op zwarte enkelsokjes door zijn appartement sloffen, op zoek naar iets te roken. "Ik blow op dit moment eigenlijk continu", biecht hij. "Maar ik wil wel stoppen, hoor. Alleen gaat het deze zomer niet lukken."

7 duizend euro voor een half uur

Zijn relatie is op de klippen gelopen. Na negen jaar samen. Reden om te verkassen naar een klein flatje in Rotterdam-Zuid. Voor een tijdje dan. Want hij heeft een heel mooi koophuis gevonden, zegt hij. Aan de rand van het bos. Vrijstaand, vijf slaapkamers, drie badkamers.

Hij kan het zich permitteren. Geld is het probleem niet. Ronnie Flex staat op festivals als Pinkpop en Lowlands. Clubs die hem een half uurtje laten rappen, kunnen een factuur van 7 duizend euro tegemoet zien. Soms doet hij vijf optredens op een dag.

Hij heeft gouden kettingen gekocht. En idem tanden. Veel geld aan vrienden gespendeerd, die nu zijn vrienden niet meer zijn. Vandaar dus die hond. "Als je een hond neemt, ben je nooit alleen. ( ) Misschien kan dat zelfs helpen om te stoppen met blowen, want dan heb ik eindelijk een verantwoordelijkheid, dan heb ik eindelijk iemand over wie ik me moet ontfermen."

Twee jaar eerder heeft Ronnie Flex een monsterhit gescoord. Drank & Drugs heet het nummer dat hij samen met Lil Kleine rond de examentijd van middelbare scholieren uitbrengt. De tekst laat weinig aan de verbeelding over. "Alle tieners zeggen ja tegen mdma." En de videoclip, waarin de hoofdrolspelers "rijden" op alles wat los en vast zit, al evenmin.

Het jaar van Drank & Drugs is ook het jaar, waarin Ronnie zich zonder genotsmiddelen staande moet zien te houden op een onbewoond eiland. Hij doet mee aan het populaire tv-programma Expeditie Robinson. Kijkers zien een verlegen, tengere jongen die - zeker in het begin - moeite heeft om zijn plek in de groep te vinden. Hij is niet op zijn gemak tussen alle "haantjes".

Luid kraaien? Het is niet aan hem besteed. "Ik kan dat allemaal niet, joh", zegt hij op de biechtstoel van Expeditie Robinson. "Maar het komt wel. Hopelijk..."

Voordat hij wordt weggestemd op de beruchte Eilandraad improviseert hij nog een rap. "We bouwen hutjes als Lego, iedereen hier weet: Ronnie Flex heeft geen ego."

Ronnie Flex groeit op in Capelle aan den IJssel en begint op zijn dertiende muziek te maken. Van zijn stiefvader krijgt hij een programma om beats mee te produceren. Vanaf zijn zestiende staat hij op podia.

Hij wordt groot bij zijn moeder. Zijn vader laat hem al jong in de steek en vertrekt naar Amerika. "Tot snel", zegt hij de kleine. Maar terugkomen? Dat doet pa niet meer. En dat hakt erin. Ronnie: "Als zoiets gebeurt, weet je niet wie je nog kunt vertrouwen."

In 2017 zegt hij: "Hoe ik er nu voor sta denk ik: ik zou er altijd voor mijn kind willen zijn en willen blijven."

Een jaar later wordt hij zélf vader. Maar een 'gewoon' gezin vormen? Dat zit er niet in. De moeder van zijn dochtertje Nori is dj Wef. Tijdens haar zwangerschap heeft Ronnie een relatie gekregen met een ander fenomeen uit de rapscene: Famke Louise. In een kerstnummer maken de twee er eind vorig jaar niet langer een geheim van. "En mijn hart gaat klik, klok, klik, klok...", zingt Famke Louise.

Het typeert Ronnie Flex dat hij in de publiciteit vaak ook zijn zachte kant laat zien. Op tv vertelt hij dat hij ook als volwassen man nog met een knuffelbeestje sliep. En begin 2018 mag iedereen weten dat hij een privékliniek heeft ingeschakeld om van zijn softdrugsverslaving af te komen.

Het is de jury van de Popprijs 2018 ook opgevallen dat Ronnie Flex geen rapper is met eendimensionale stoere praat. De Capellenaar, die de prijs dit weekend mag inladen, oogst niet alleen veel lof voor zijn muziek en zijn teksten, maar ook voor zijn persoonlijkheid.

"In een jaar waarin hiphop de hitparades en het uitgaansleven zo wist te domineren was er één artiest die er in veel opzichten bovenuit stak", staat in het juryrapport. "Ronnie Flex loopt voorop in de muzikale ontwikkeling van het genre, staat tekstueel op eenzame hoogte en durft zich ook nog eens kwetsbaar op te stellen.''

Of Ronnie Flex heeft genoten van alle schijnwerpers op het Groningse festival Noorderslag is de vraag. Dat heeft immers iets van een verjaardagsfeest met héél veel gasten. En daarover zei hij in 2017: "Ik haat mijn verjaardag. Als je de taart aansnijdt en iedereen gaat voor je zingen, dan vind ik dat een kutmoment. Dan denk ik: jullie kijken naar me, maar waarvoor?"

Thuis bij moeder, met speelgoedknuffel etc. Expeditie Robinson

Ronnie Flex: we bouwen hutjes als Lego, iedereen hier weet: Ronnie Flex heeft geen ego

Drank en drugs

Met Famke Louise (en mijn hart gaat klik-klok-klik-klok)