Bokser Stephen Danyo gaat voor wereldtitelgevecht in De Kuip

De Rotterdamse bokser Stephen Danyo wil gaan voor een wereldtitelgevecht in de gewichtsklasse super welter (tot 69,85 kilogram). Hij zegt daarmee zijn eigen gewichtsklasse (welter) vaarwel. Hij hoopt eerst in de top-10 van de wereld te komen en daardoor een wereldtitel-gevecht af te dwingen.

"We hebben het plan naar een titelgevecht te werken die mij in de top-10 plaats van de wereld. Er zijn vier grote bonden de WBO, IBF, de WBC en de WBA. Daar zijn er regionale titels die je in de top-10 van de wereld kunnen plaatsen. Als wij als team voor een european, international of een intercontinental gevecht gaan, komen we meteen in de top-10 van de wereld.

Dan ben je niet ver meer af van een telefoontje uit Amerika of je de kampioen uit wil dagen voor een wereldtitelgevecht. Zo werkt het, het is echt business."

Die wereldtitel wil Danyo in zijn thuisstad Rotterdam pakken. "We hebben ambities en dromen. We willen ooit De Kuip vol krijgen. Ik ben ook van Zuid en opgegroeid met Feyenoord, dus dat zou een heel mooi moment zijn in mijn carrière."

Beluister hierboven heel het gesprek van verslaggever Cris Rolandus met Stephen Danyo.