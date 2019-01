Adrie Poldervaart over interesse in Sven Braken: 'Scoort makkelijk met links en rechts én is kopsterk'

Sven Braken is één van de opties om de Excelsior-voorhoede te versterken. De Kralingers zijn met aanvaller van NEC bezig. "Daar kijken we naar, maar er zijn meer opties", zegt trainer Adrie Poldervaart op Radio Rijnmond.

Braken heeft volgens Poldervaart de club wel wat te bieden. "Hij is een centrumspits en kan met de rug naar de goal spelen. Hij scoort makkelijk zowel met zijn linker- als rechterbeen én hij is kopsterk. Dat is iets wat wij niet hebben; een speler voorin met lengte, waar je de lange bal op kan spelen. Dat zijn de verschillen met de andere spelers die we hebben."

Het betekent niet dat Poldervaart ontevreden is over de huidige spits: Elías Már Ómarsson. "Hij heeft andere kwaliteiten dan onze huidige spitsen. We praten niet alleen over Omarsson, maar ook over Mounir El Hamdaoui. Dat zijn alle drie verschillende type spelers. Als je die in je arsenaal hebt, dan heb je wat meer wapens. Dat is de reden dat we er naar kijken."

