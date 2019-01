Oeps! Brandweer zoekt drie kwartier naar gaslek bij winkel zonder gasaansluiting

Achteraf kon het personeel van Beter Bed en de brandweer er misschien om lachen, maar op het moment zelf was het serieus. Ruim drie kwartier lang werd er naar een gasaansluiting gezocht, nadat bij de winkel aan de Vierhavenstraat in Rotterdam gas werd geroken.

De vreemde lucht werd rond drie uur geroken. Op dat moment waren er ook klanten in de winkel aanwezig. Daarom werd de zaak ontruimd.

De winkel bleek echter helemaal geen aansluiting te hebben op het gasnet, constateerde de brandweer na een tijdje. Wat de vreemde lucht was, is niet duidelijk. De winkel is weer open.