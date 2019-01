Plat Rotturdams leer je op het Natte T Festival

In een uitverkocht Theater De Lugt in Rotterdam-Overschie vond zaterdagavond Het Natte T Festival plaats. Het festival is een ode aan de Rotterdamse taal en vooral aan de Rotterdamse tongval van de 'natte t'. Optredens waren er van columniste en sociaal advocaat Carrie, woordkunstenaar Chris Blok en zanger Jan Dorpmans.

"Het is populair en het is terecht uitverkocht want we hebben een mooi taaltje", zegt organisator en Rotterdamse bijnamen-kenner Herco Kruik.

De 'natte t' is een bekend taalfenomeen", vervolgt Kruik, "hij spat van je lippen en we plakken de t aan woorden vast of laten hem juist weg. En vooral dames zijn er goed in." Kruik roemt de Rotterdamse taal om haar zangerige intonatie.

Columniste Carrie beschikt zeker over het talent van de 'natte t'. Haar columns zijn recht voor z'n raap en in onvervalst Rotterdams: "Ik ben nog ingeburgerd met het Rotterdamse leesplankje van tering-aap, tering-noot, tering-mies."

Woordkunstenaar Chris Blok speelt met de Rotterdamse taal en geeft op creatieve manier andere betekenissen aan typisch Rotterdamse plekken en straatnamen. Zo maakt hij van de Van Brienenoordbrug 'brie in Noord'. Tijdens zijn optreden vult het publiek hem een paar keer aan. "Als je met een probleem op zeven kampt, heeft het publiek het door maar soms zijn ze te onverwachts en dat maakt het juist leuk. Bijvoorbeeld: als elk ander is Alexander."

Voor een snelcursus typisch Rotterdamse woorden en uitdrukkingen kan het publiek terecht bij geboren en getogen Zuiderling: Roel Pot. Hij is heer en meester in de 'natte t' en spijkert je in hoog tempo bij. "Gewoon lekker grof op z'n Rotturdams, hij praat door zijn neus om zijn gebit te sparen of hij heeft een tuintje op zijn buik, Heerlijk!"

Het Natte T Festival komt op 14 maart voor een ode aan de Rotterdamse taal naar Theater Zuidplein.