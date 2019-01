Deel dit artikel:













Maansverduistering goed te zien in regio Rijnmond Een rode bloedmaan.

Wie de wekker zet of maandag sowieso al vroeg opstaat, kan een bloedrode maan aan de hemel zien staan. Dan is er een totale maansverduistering. Wie hem mist, moet lang wachten. De volgende maansverduistering in Nederland is pas 7 september 2025.

"Het is zeker de moeite. De maansverduistering zit tegen het ochtendlicht aan. En door het vriesweer is het erg helder" zegt weerman Jules Geirnaerdt. Als er al wat bewolking is, zal de maan er naar verwachting wel doorheen schijnen. "Sommige verduisteringen duren maar een paar minuten, maar deze duurt een uur. Een klein wolkje is zo weer weg." Tijdstip De eerste veranderingen in het maanlicht beginnen rond 3.35 uur, maar dan is er nog niet veel te zien. De echte verduistering begint rond 5.41 uur en duurt iets meer dan een uur. Dan is de maan bloedrood. Het hoogtepunt is rond 6.12 uur. Daarna duurt het een paar uur voor de maan weer als vanouds schijnt. De eerste veranderingen in het maanlicht beginnen rond 3.35 uur, maar dan is er nog niet veel te zien. De echte verduistering begint rond 5.41 uur en duurt iets meer dan een uur. Dan is de maan bloedrood. Het hoogtepunt is rond 6.12 uur. Daarna duurt het een paar uur voor de maan weer als vanouds schijnt. De vorige totale maansverduistering boven Nederland, afgelopen juli, was door bewolking niet overal goed te zien. De keer daarvoor, in september 2015, gebeurde was de maansverduistering midden in de nacht en sliepen de meeste mensen er doorheen.