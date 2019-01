Deel dit artikel:













Feyenoord Basketball onderuit bij koploper Landstede, Dutch Windmills verliest van Leiden Feyenoord Basketball

Feyenoord Basketball heeft zondagmiddag verloren van koploper Landstede Basketbal. In Zwolle werd het 90-64 in het voordeel voor de Zwollenaren. De Amerikaan Noah Dahlmann was met 20 punten topscorer aan de kant van Landstede. Jeroen van der List maakte achttien punten namens Feyenoord.

Het eerste kwart verraadde nog geen superieure wedstrijd van Landstede Basketbal. Sterker nog; Feyenoord bezat na afloop van het eerste kwart een voorsprong: 16-19. Vanaf het tweede kwart kwam Landstede beter in hun spel. De koploper (met een aantal wedstrijden meer gespeeld) stond bij rust dan ook op een (kleine) voorsprong: 36-34. Feyenoord moest na rust wel duidelijk zijn meerdere erkennen in Landstede. Na het derde kwart stond het 65-42 in het voordeel van Landstede. Daarna liepen zij nog verder uit naar een ruime uitslag van 90-64. Door de nederlaag staat Feyenoord nu op de achtste plaats met acht punten, twee punten achter nummer zeven Aris Leeuwarden. Dutch Windmills

De andere basketbalploeg in de regio, Dutch Windmills, verloor zondag ook. ZZ Leiden was met 70-79 te sterk. De Dordtse ploeg staat er wel een stuk beter voor dan Feyenoord. De ploeg van voormalig NBA-speler Geert Hammink verzamelde tot nu 20 punten uit 18 wedstrijden.