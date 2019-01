4380 euro opgehaald met Boksen voor Sara

Deel dit artikel:













In totaal haalde het sportevenement Boksen Voor Sara in de Rotterdamse Maassilo 4.380 euro op.

Een paar honderd sportievelingen hebben zich zondag in het zweet gewerkt voor kinderen die dat door een zeldzame spierziekte niet kunnen doen. In totaal haalde het sportevenement Boksen Voor Sara in de Rotterdamse Maassilo 4.380 euro op.

Meerdere instructeurs liepen door de Maassilo om alle deelnemers een goede techniek te leren en met oefeningen zoals push-ups fitter te krijgen. "Hartverwarmend hoeveel mensen zijn gekomen. Iedereen wil een steentje bijdragen aan het onderzoek voor een behandeling voor deze ongeneeslijke ziekte en dat steunt ons enorm. De deelnemers waren ontzettend enthousiast en de sfeer zat er goed in’’, blikt Sara’s moeder Emine terug. Samen met haar man richtte ze Stichting Voor Sara op. De stichting strijdt voor onderzoek naar zeldzame spierziekten onder jonge kinderen, zoals de 3-jarige Sara. Net als veel kinderen met een spierziekte kan Sara niet zelfstandig staan en lopen en is een griepje al snel gevaarlijk. Nog meer geld nodig Dankzij tientallen acties en honderden donaties is er een veelbelovend onderzoek gestart dat een doorbraak kan betekenen voor meerdere spierziekten. Om dat onderzoek af te kunnen ronden is nog zo’n 100.000 euro nodig. Dankzij tientallen acties en honderden donaties is er een veelbelovend onderzoek gestart dat een doorbraak kan betekenen voor meerdere spierziekten. Om dat onderzoek af te kunnen ronden is nog zo’n 100.000 euro nodig. Rico Verhoeven, ambassadeur van Stichting Voor Sara, was er zondag niet bij. Zijn reguliere boksschema was te druk, volgens de organisatie.