Eerste sluisdeur van Maasvlakte naar IJmuiden gesleept Foto: Rijkswaterstaat

De eerste van de in totaal drie deuren van de nieuwe zeesluis in IJmuiden, is zondag verscheept vanaf de Maasvlakte. De drie deuren waren 6 december al in Rotterdam aangekomen, ze zijn in Zuid-Korea gefabriceerd.

Bij aankomst in Rotterdam werden ze in december van het transportschip de Talisman gehaald door het schip gedeeltelijk af te zinken. Hierdoor gingen de deuren drijven. Vervolgens zijn ze rechtop gezet door ze te kantelen, aldus Rijkswaterstaat. Dit kon niet in IJmuiden, omdat daar onvoldoende diepte was. Daarnaast zou tijdens het afzinken van de drie deuren het schip de doorgang van en naar de sluizen gedurende een etmaal volledig blokkeren. Enorm gevaarte De enorme sluisdeur is drijvend vanaf de Tweede Maasvlakte naar IJmuiden gesleept. De deur is 72 meter lang, 24 meter hoog en 11 meter breed. Omdat het gevaarte luchtkamers heeft, kon het drijven. De komende periode worden ook de andere twee deuren van de Maasvlakte naar IJmuiden gesleept als het weer het toelaat. De enorme sluisdeur is drijvend vanaf de Tweede Maasvlakte naar IJmuiden gesleept. De deur is 72 meter lang, 24 meter hoog en 11 meter breed. Omdat het gevaarte luchtkamers heeft, kon het drijven. De komende periode worden ook de andere twee deuren van de Maasvlakte naar IJmuiden gesleept als het weer het toelaat. Met de tussenstop in Rotterdam heeft de deur die vandaag vervoerd werd, ruim 26.000 km afgelegd tussen Zuid-Korea en IJmuiden. De zeesluis bij IJmuiden vervangt een kleinere sluis uit 1929 die te klein is geworden. Naar verwachting wordt de nieuwe sluis in januari 2022 in gebruik genomen.