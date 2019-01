Superbloedwolfmaan gespot!

Vroege vogels in de regio hebben maandagochtend een bijzonder verschijnsel kunnen zien: een superbloedwolfmaan. Door een totale maansverduistering was de maan rond 06:00 uur bloedrood.

Martijn Bak van Euroster, de vereniging voor Weer- en Sterrenkunde in Rotterdam, was er vroeg voor opgestaan. "De wekker ging om 05:00 uur, maar toen was ik al lang wakker. Het is toch best wel spannend en leuk om naar buiten te kijken."



De naam van deze maansverduistering, de superbloedwolfmaan, is een mond vol. "Een wolfsmaan is de eerste volle maan van het nieuwe jaar", legt Bak uit. "Een bloedmaan is een maansverduistering. Als de maan in de schaduw van de aarde komt, kleurt hij altijd zo rood." Omdat de maan nu dichterbij de aarde staat, is het ook nog eens een supermaan.