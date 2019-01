Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Reeks autobranden Vlaardingen duurt voort Foto: MediaTV

Opnieuw is in Vlaardingen een auto in vlammen opgegaan. In de nacht van zondag op maandag was het raak op de Van Kinsbergenplaats.

De melding van de autobrand kwam rond 01:15 uur binnen. De brandweer kon niet voorkomen dat de volledige wagen werd verwoest. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. In Vlaardingen staan geregeld auto's in brand. Zo raakte vorig weekend nog een bestelwagen zwaar beschadigd en werd eind vorig jaar een auto verwoest door brand.

Lees ook: Bestelwagen met witgoed zwaar beschadigd na brand

Lees ook: Opnieuw autobrand in Vlaardingen