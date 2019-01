'Dader overval Ridderkerk maakt mogelijk deel uit van grotere dadergroep'

De politie heeft het idee dat degene die zaterdagavond een overval pleegde op een supermarkt in Ridderkerk, mogelijk deel uitmaakt van een groep die al vaker zijn slag sloeg in Ridderkerk. Dat meldt politiewoordvoerder Mirjam Boers maandagochtend op Radio Rijnmond.

Bij de overval raakte een medewerker van de Coop zwaargewond nadat hij één van zijn collega's te hulp probeerde te schieten. Vervolgens werd hij geraakt met een mes. "Hij ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis", zegt Boers. Van de dader ontbreekt nog elk spoor.



Kort geleden waren er drie andere overvallen in Ridderkerk. De Coop werd ook in november overvallen. De Boon's Markt aan de Genestetstraat was in september toneel van een overval en halverwege december sloegen overvallers hun slag bij de Gamma aan de Gieterijstraat.

De politie zegt dat het mogelijk om dezelfde dadergroep gaat. "Het verband zijn we aan het uitzoeken. Het onderzoek loopt volop. De vraag is nu of de dader van zaterdagavond daarbij hoort."

De eerdere overvallen werden gepleegd door meerdere daders. "Misschien hoort hij daar wel bij en had de rest zaterdagavond geen zin of geen tijd." Volgens Boers zijn de leden van deze dadergroep tussen de 15 en 20 jaar oud.

Veel getuigen

De overval werd gepleegd toen de winkel nog open was. Veel mensen waren daardoor getuige van het voorval. "Daar is slachtofferhulp voor geregeld", zegt Boers. Ook wilden veel omstanders ingrijpen. De meningen zijn er echter over verdeeld of dat wel slim is.

"Dan kan je al die trainingen afgaan en zeggen dat mensen al hun spullen af moeten geven, maar het is een split-second waarin iemand reageert", legt Boers uit. "Natuurlijk kun je beter alles geven, zorgen dat iemand weggaat en hopen dat mensen foto's maken en filmen, maar het is een momentopname. Elk moment is anders voor ieder persoon."

De politie heeft al veel getuigen gesproken, maar is nog op zoek naar foto- of videomateriaal dat die zaterdagavond is gemaakt. "Alle informatie is nog steeds welkom", besluit Boers.