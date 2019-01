Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Rinus Israel in FC Rijnmond Rinus Israel

Rinus Israel is maandagmiddag te gast in FC Rijnmond. Met de oud-verdediger van Feyenoord blikken we terug op het voetbalweekend waarin Feyenoord verloor van PEC Zwolle.

'IJzeren Rinus' heeft ook een verleden bij Zwolle en is dus de aangewezen persoon om rondom deze wedstrijd zijn mening te geven. Ook Feyenoord-watcher Sinclair Bischop en huisanalyticus Emile Schelvis laten hun licht schijnen over de huidige situatie in De Kuip. Ook de nederlaag van Excelsior (3-2 bij Vitesse), het gelijkspel van Sparta (2-2 tegen Roda JC) en de winst van FC Dordrecht (1-0 bij Jong AZ) komen uitgebreid aan bod.