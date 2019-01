Alleen het ijs ontbreekt nog bij ijsclub Rijsoord

De koek-en-zopie-tent staat klaar, de worsten en erwtensoep zijn ingeslagen en het draaiboek is gereed. Het enige wat nog ontbreekt om lekker te kunnen schaatsen, is een ijslaag die dik genoeg is om de eerste rondjes te rijden. Bij de ijsclub in Rijsoord kunnen ze niet wachten.

IJsmeesters Henk en Wout houden de ijsbaan nauwlettend in de gaten. "We zitten nu op 3,5 centimeter", zegt Henk maandagochtend op Radio Rijnmond. "We moeten tussen de zeven en acht centimeter hebben, dus we hebben nog wel even te gaan."

Voor de ijsclub was het spannend of er deze winter überhaupt een baan zou zijn waarop geschaatst zou kunnen worden. En dat terwijl de voorbereidingen al drie maanden geleden zijn begonnen.

"In november was de baan nog lek", blikt Henk terug. Door de droogte in de zomermaanden waren er scheuren in de grond ontstaan en liep het water weg van de baan. "Het lek is inmiddels gedicht, maar nu zijn de weerberichten niet goed."



Weerman Ed Aldus voorspelt namelijk niet veel goeds voor de komende dagen. "De komende nachten is er slechts lichte vorst en in de middag lichte dooi. Schaatsen op een ijsbaan bij de plaatselijke ijsclub zie ik deze week niet gebeuren", zegt Ed.

De ijsmeesters spraken in november nog de wens uit om de eerste baan te zijn waar dit seizoen op natuurijs gereden zou kunnen worden. Dat gaat dit jaar niet lukken: maandagavond binden de schaatsers in Haaksbergen de ijzers onder voor de eerste marathon op natuurijs.