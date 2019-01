Jong Feyenoord wijkt uit naar Barendrecht

De wedstrijd tussen Jong Feyenoord en Jong FC Twente wordt maandagmiddag afgewerkt in Barendrecht. Vanwege de slechte staat van het veld op Varkenoord, wijken de Rotterdammers uit naar De Bongerd.

Voor het team van trainer Peter van den Berg is het de wedstrijd waarmee de competitie wordt hervat na de winterstop. Het duel begint om 14:00 uur.

De verwachting is dat Ridgeciano Haps in de basis staat en meer speelminuten maakt dan op het trainingskamp in Marbella tegen Karlsruher SC. Toen speelde de linksback één helft mee en maakte hij zijn rentree. Haps maakte dit seizoen nog geen speelminuten in het eerste elftal door een scheenbeenblessure. Wel zat hij zaterdagavond tegen PEC Zwolle voor het eerst op de bank.