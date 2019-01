Vuurwapens, steekwapens, stootwapens en slagwapens kunnen de komende weken ingeleverd worden bij de politie in Rotterdam zonder dat de 'donateur' wordt vervolgd voor illegaal wapenbezit. Bij bureau's in Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Schiedam, Spijkenisse en Dordrecht kunnen mensen hun wapen inleveren, al dan niet anoniem.

Uit politiecijfers blijkt dat er vorig jaar 71 schietpartijen waren in Rotterdam. Vijftien mensen kwamen om het leven als gevolg van een misdrijf waarbij een wapen werd gebruikt. In 2019 staat de teller al op negen schietpartijen.

Op wapenbezit staat normaal een maximumstraf van vier jaar. Tijdens de actie 'Zonder straf van je wapen af', die tot 3 februari duurt, geldt deze straf niet. Sterker nog, wapens kunnen ook anoniem ingeleverd worden bij één van de politiebureaus. Voor vuurwapens komt de politie - in burger - langs bij mensen om het wapen op te halen.



Geen vervolging, wel sporenonderzoek

"Ook voor vuurwapens is geen vervolging voor illegaal wapenbezit, maar er wordt wel sporenonderzoek gedaan om vast te stellen of het vuurwapen betrokken is geweest bij een misdrijf", meldt de politie.

Vorig jaar startten bewoners van de Rotterdamse wijken Bloemhof en Hillesluis al een actie tegen wapengebruik. De petitie 'Wapens de Wijk uit' is door bijna achthonderd mensen ondertekend.