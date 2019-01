Wil jij meedoen aan The Passion in Dordrecht?

The Passion werd in 2012 georganiseerd in Rotterdam. Foto: ANP / Kippa / Robin Utrecht

Liefhebbers krijgen de kans om mee te doen aan The Passion in Dordrecht. De Evangelische Omroep (EO) en KRO/NCRV zijn voor het televisiespektakel op zoek naar mensen die meelopen in de processie en het kruis dragen.

De online inschrijving start dinsdag om 14:00 uur. Wie bij die gelukkige groep van duizend personen wil horen, moet er snel bij zijn, zo is de ervaring van de EO.

"In de Amsterdamse Bijlmer, waar we vorig jaar waren, was de inschrijving binnen tien minuten vol. Het jaar ervoor, in Leeuwarden, binnen een half uurtje", vertelt Cornelis Vlot van de EO. Het bijbelse muziekstuk is sinds 2011 op diverse plaatsen opgevoerd.



'Wat deelnemers aan de processie verbindt, is dat ze er hoop en troost aan ontlenen.' Cornelis Vlot, EO

Het meelopen is gratis, maar kan niet zonder aanmelding. Van mensen die zich inschrijven wordt een korte motivatie gevraagd: "Die gebruiken we om een beeld te vormen van de redenen die mensen hebben om mee te lopen en mogelijk selecteren we mensen voor interviews voor de social mediakanalen van The Passion."

Mensen wordt omwille van die selectie ook om hun lengte gevraagd: "Alle kruisdragers moeten een lengte hebben van 1.75 tot 1.80 meter. Er zijn 18 dragers nodig, die elkaar in twee groepen afwisselen."



Vlot begrijpt de grote belangstelling wel: "Mensen hebben uiteenlopende persoonlijke motieven om mee te doen. Wat iedereen verbindt, is dat ze er hoop en troost aan ontlenen."

De processie met het kruis legt zo'n twee kilometer af en iedereen van 8 tot 80 jaar mag meedoen. The Passion vindt plaats op donderdagavond 18 april.