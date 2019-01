Circusdirecteur Martin Hanson krijgt oeuvreprijs van prinses Monaco

Martin Hanson (tweede van rechts) met prinses Stéphanie (in het rood).

Circusdirecteur Martin Hanson heeft zondag een unieke oeuvreprijs in ontvangst mogen nemen. Dit was tijdens het prestigieuze Festival International du Cirque de Monte-Carlo.

De 81-jarige Hanson kreeg de Special Award van prinses Stéphanie van Monaco, beschermvrouwe van het festival, als beloning voor zijn verdiensten in de circuswereld. De Rotterdammer is al meer dan dertig jaar actief en stond aan de wieg van verschillende circusorganisaties.

Martin Hanson is dinsdagavond te gast bij Rijnmond Nu. Dit gesprek is tussen 18:00 uur en 19:00 uur live te volgen via Radio Rijnmond.