Langere schooldagen moeten Rotterdam-Zuid gaan verbeteren

Tien extra lesuren per week voor het basisonderwijs, 8600 slechte woningen die worden aangepakt en een offensief om de werkloosheid terug te dringen. Dat zijn de belangrijkste punten uit het maandag gepresenteerde vierjarenplan van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).

De laatste tijd is in Rotterdam-Zuid een stijgende lijn te zien als het gaat om bijvoorbeeld wonen, onderwijs en werk. Toch kampt Zuid nog altijd met een relatief hoge werkloosheid, krotwoningen en achterblijvende schoolprestaties.

Het herstel is dan ook 'broos', zegt NPRZ-directeur Marco Pastors. Het is volgens hem zaak om door te pakken en de achterstand op de rest van Rotterdam en de andere grote steden verder te verkleinen.

400 schooluren per jaar meer

Vooral het plan om het aantal lesuren in het basisonderwijs te verhogen is opvallend. De reguliere 940 uur wordt na de zomer met meer dan 40 procent verhoogd tot 1340 uur. Het gaat om scholen in de zeven 'focuswijken' en delen van IJsselmonde.

Scholen hebben de vrijheid om die uren naar eigen inzicht in te vullen. Zo kunnen de basisvakken als Nederlands en rekenen worden bijgespijkerd, maar kan er ook worden gekozen voor extra lessen op het gebied van bijvoorbeeld filosofie, muziek, sport of kunst.

Kwart arbeidspopulatie ontvangt uitkering

Verder wordt flink geïnvesteerd in het helpen van werkzoekenden. In sommige delen van Zuid ontvangt een kwart van de arbeidspopulatie een uitkering. Daarvoor wordt ook de capaciteit van de betrokken gemeentelijke instanties vergroot.

Rotterdam-Zuid moet de achterstanden op de vier grote steden in ons land in 2031 hebben weggewerkt. Volgens NPRZ is dat doel haalbaar.