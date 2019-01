Vijf miljoen euro voor klimaatvriendelijke zeevaart

Havenbedrijf Rotterdam stelt vanaf vandaag vijf miljoen euro beschikbaar voor een schonere scheepsvaart. Verladers, rederijen, brandstofproducenten en -leveranciers, motorfabrikanten en service providers kunnen gebruik maken van de regeling.

Met de regeling hoopt het Havenbedrijf projecten te stimuleren waarbij gebruik wordt gemaakt van low-carbon of zero-carbon brandstoffen.

"We willen een actieve rol spelen in het verlagen van de CO2-uitstoot van de scheepvaart", zegt Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam. Met deze regeling kunnen we verschillende concrete projecten net die financiële ondersteuning geven, die nodig is om ze te realiseren."

De regeling werd in april vorig jaar aangekondigd tijdens een congres over energietransitie en geldt vanaf maandag. De regeling loopt tot eind 2022.