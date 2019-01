Westvoorne is trots op NK Strandrace

Al twintig jaar lang organiseert Adri Nederlof een strandrace op Voorne-Putten. Dit jaar draagt het evenement zelfs de status van Nederlands kampioenschap. "Een hele heisa om het te organiseren, maar een NK maakt het wel heel speciaal", zegt de 75-jarige inwoner van Oostvoorne.

Naar verwachting zullen er zo'n 400 wielrenners meedoen, verdeeld over drie categorieën. De profs strijden om de nationale titel over 54 kilometer, de gevorderden rijden 36 kilometer voor het Open Kampioenschap Westvoorne en de recreanten maken een tocht over 18 kilometer. Burgemeester Peter de Jong van de gemeente Westvoorne is trots dat er zo'n groot evenement plaatsvindt. "Mensen uit heel Nederland komen hier om te rijden op het NK. Dat vinden wij prachtig."

Zon en kou

Iedere zondagochtend komt een groep recreanten samen op het strand van Oostvoorne. Zij rijden het parcours langs Rockanje en Hellevoetsluis. Afgelopen zondag was het ijskoud en scheen de zon. Ideale omstandigheden voor hen. "We hebben ook wel eens gereden, toen het had geregend en het zand heel mul was. Dit rijdt heerlijk", vertelt Wilbert Borgonjen, die in het dagelijks leven wethouder op het eiland is.

Strijd met de natuur

De geoefende strandracer rijdt op een fiets met gladde banden. De recreanten rijden op mountainbikes en hebben vooral ervaring op de weg, als wielrenner of als hardloper. "Die professionele strandracers gaan zeker vijftien kilometer harder dan wij. Maar daar gaat het niet om", hijgt Edwin Biesheuvel na. Hij is samen met René Bakker de enige van de groep, die de strandrace al eerder reed. Bakker: "De strijd met de natuurlijke elementen, dat maakt het zo mooi." "En vergeet de prachtige omgeving niet", vult Henk Valk aan. "Nergens kan je zo mooi fietsen als hier."