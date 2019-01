Über weert jonge chauffeurs zonder rijervaring

Taxidienst Über gaat de eisen voor jonge chauffeurs aanscherpen. Aanleiding zijn drie dodelijke ongevallen in en rond Amsterdam binnen een maand.

Über trekt de minimumleeftijd voor zijn taxichauffeurs op van 18 naar 21 jaar oud. De particuliere bestuurders moeten bovendien voortaan minstens één jaar rijervaring hebben en een training volgen over veiligheid in het verkeer.

Het taxibedrijf kiest voor aanscherping van de regels na een reeks fatale ongelukken. Vorige week kwam in Amsterdam-West een fietster om het leven bij een aanrijding met een Über-taxi. Begin januari overleden twee automobilisten na een botsing met een taxi op de A9 en in december stierf een voetganger na een aanrijding door een Über-taxi in het centrum van Amsterdam.

Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur is blij met de stappen die Über zet. Ze zegt het onderzoek naar de drie ongelukken af te wachten, vóór ze besluit of de actie voldoet. Anders neemt ze zelf mogelijk ook nog maatregelen.