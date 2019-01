Hellevoeter Duncan Laurence naar Songfestival in Tel Aviv

Singer-songwriter Duncan Laurence vertegenwoordigt Nederland in mei op het Eurovisiesongfestival in Tel Aviv. De 24-jarige Hellevoeter - die eigenlijk Duncan de Moor heet - werd door de jury unaniem gekozen.

"We werden van onze stoel geblazen door deze song", zegt jurylid Eric van Stade, algemeen directeur van AVROTROS en lid van de selectiecommissie. Hoe het liedje heet en klinkt, wordt op 7 maart bekend.

Vier jaar geleden deed Duncan de Moor hij mee aan The Voice of Holland. In het team van Ilse de Lange mocht hij mee doen aan de liveshows. De finale haalde hij niet. Inmiddels is zijn Blind Audition al meer dan 1.1 miljoen keer bekeken.

Tekst gaat verder na video



De Moor studeerde vorig jaar af aan de Rockacademie in Tilburg. Hij ontwikkelde zich daar als zanger, songwriter en producer. Tijdens zijn studie deed hij onder meer ervaring op in Londen en Stockholm.

Vorig jaar vertegenwoordigde Waylon Nederland op het Eurovisiesongfestival in Lissabon. Met het liedje Outlaw In 'Em eindigde hij op de achttiende plaats.

De laatste keer dat Nederland het liedjesfestival won, met Ding-a-dong van Teach-In, was in 1975.

Waylon deed ook in 2014 mee. Hij kwam toen, samen met DeLange als The Common Linnets, wel erg dichtbij: Calm After the Storm eindigde als tweede.