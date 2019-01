Blue Monday: blauwbekken op de schaatsbaan

Een speciale actie op Blue Monday op Schaatsbaan Rotterdam. Tijdens de dag die de meest deprimerende van het jaar zou zijn, wil de baan de boel juist opvrolijken. Dat gebeurt met een bijzondere 'blauwe' actie.

Vanaf 16:00 uur is de LED-verlichting blauw. Ook krijgt iedereen die een blauwe muts op heeft 25 procent korting.

Volgens onderzoekers is Blue Monday een dag waarop veel mensen zich het slechtst voelen. De goede voornemens zijn namelijk gesneuveld en de volgende vakantie is nog lang niet in zicht.

Merith van 't Hoff van Schaatsbaan Rotterdam zegt dat sporten namelijk het beste medicijn is. "Je kunt met slechts een half uur beweging al veel gelukkiger worden", zegt Van 't Hoff.

Wessel en zijn moeder hebben sowieso geen last van Blue Monday, want Wessel is een dagje vrij. Dat weten zij goed te besteden op de schaatsbaan. "Wij hebben een blije dag."