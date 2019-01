Rotterdamse Summer (9) wordt model in New York

Ze voetbalt graag en houdt van gamen. De negenjarige Summer de Snoo uit Rotterdam-IJsselmonde lijkt een heel gewoon meisje. Maar schijn bedriegt. Dinsdagochtend stapt ze op het vliegtuig om in New York City een modellencontract te tekenen.

Summer stopt de laatste shirts en broekjes in haar roze rolkoffertje. Maandagavond vertrekt ze met haar vader en moeder naar Amsterdam waar ze geïnterviewd zal worden door Eva Jinek. In de hoofdstad slapen ze in een hotel, zodat ze morgenochtend op tijd op Schiphol kunnen zijn voor hun vlucht naar Amerika.

Summer is totaal niet zenuwachtig. Ook de cameraploeg van RTV Rijnmond staat ze professioneel en vlot te woord. Het is dan ook niet de eerste keer dat ze voor een camera staat. Al sinds haar vierde is het blonde meisje met lichtblauwe ogen een veelgevraagd fotomodel.

Nieuwe mensen

Wat is er zo leuk aan het modellenbestaan? Summer: "Ik vind alles leuk, want je leert veel nieuwe mensen kennen en je krijgt elke keer ander haar en andere kleren aan. Toen ik hoorde dat ik naar New York zou gaan, begon ik heel hard te gillen, zó hard dat m'n zusjes wakker werden!"

Het Rotterdamse gezin en Anthony Vos, de manager van Summer, zullen vijf dagen in New York blijven om de besprekingen te voeren met het modellenbureau IMG.

Er zijn ook castings, een test-shoot en andere afspraken. Het bureau wil Summer een contract voor drie jaar aanbieden. Manager Anthony zegt dat dat heel bijzonder is. "Ze zagen de foto's en riepen meteen: 'She's a star!' Ze betalen de vluchten - first class - en de hotelkamers voor iedereen. Ze investeren nu al in Summer."

Schoolwerk

Jessica, de moeder van Summer, is apetrots op haar mooie kind maar benadrukt dat Summer de komende dagen ook gewoon haar schoolwerk moet doen. "Het is géén vakantie, maar we gaan wel proberen het Vrijheidsbeeld te zien natuurlijk".

De ouders van Summer willen later dit jaar verhuizen naar Amerika, want als hun oudste dochter veel opdrachten krijgt is heen en weer vliegen geen optie. Moeder Jessica zoekt tegen die tijd een baan in Amerika. Vader Joeri zal als laatste overkomen. Hij is aannemer en zal het gezin onderhouden tot alles enigszins op orde is.

Moeder Jessica: "We krijgen ook wel wat negatieve reacties op onze plannen. Mensen vinden dat we onze dochter uitbuiten. Alsof we haar zeventig uur in de week laten werken ofzo! Dat is natuurlijk echt niet waar. En wat ze verdient mag ze zelf houden. Ik zie dat mijn dochter geniet van haar werk en daar geniet ík dan weer van".

Summer heeft er in ieder geval alle vertrouwen in. "Maar als het niet lukt met het modellenwerk, dan kan ik altijd nog verder met voetballen, want dat kan ik ook heel goed."