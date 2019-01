Deel dit artikel:













Documentaire over Willem van Hanegem in première: 'Iedere Rotterdammer moet het gaan zien'

De documentaire 'Willem' over Willem van Hanegem is maandag in première gegaan in LantaarnVenster in Rotterdam. In een uitverkochte zaal keken bekende en onbekenden Rotterdammers naar een portret van de voetballer Willem van Hanegem. En die film werd goed ontvangen.

De documentaire werd gemaakt door David Kleijwegt en researcher Steven van der Gaag. Zij hebben iets moois gemaakt, vindt Hugo Borst: "Prachtig. Iedere Rotterdammer moet het gaan zien." Ook Feyenoord-directeur Jan de Jong was onder de indruk. "Het heeft me enorm gepakt. Een prachtige documentaire." 'Willem' is op 17 februari op NPO 1 rond 23.00 uur te zien in Andere Tijden Sport. Ook Wilfried de Jong, de makers David Kleijwegt en Steven van der Gaag en voormalig burgemeester van Rotterdam, Ivo Opstelten, doen hun zegje voor de camera van RTV Rijnmond. Bekijk hierboven alle gesprekken.