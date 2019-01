'De veiligheid in de Afrikaanderwijk geef ik een vijf'

"Hoe lang gaat dit nog duren in deze buurt? Moet het iemands leven kosten voordat het ophoudt?" Ondernemers uit de Afrikaanderwijk zijn de criminaliteit in hun buurt zat. De afgelopen maanden vond er een reeks incidenten plaats.

Ondernemer Mukesh van de Roti-shop aan de Pretorialaan is mishandeld tijdens een overvalpoging. Daarnaast vond er een schietpartij plaats en zijn er ruiten vernield. "Het werkt demotiverend. Wij proberen de buurt goed op de kaart te zetten. En dan krijg je dit soort incidenten."

De gedreven ondernemer heeft wel ideeën om de wijk te verbeteren. "Ik denk dat er een buurtvader moet komen of extra surveillance. Zodat ze in de gaten kunnen houden wat er gebeurt." Hij ziet niets in een harde aanpak: "Je kunt geweld niet met geweld oplossen."

"Het is wekelijks bijna raak in onze Afrikaanderwijk", vertelt Ramish van de nabijgelegen fietsenzaak Prof Bike's. "Ik hoop op wat meer beveiligende mensen op straat. En een centraal alarm bij de winkels."

Dat het aantal incidenten is toegenomen merkt ook cafébaas Remzi. De ruiten van zijn zaak zijn pas vernield. "Als ik de veiligheid in de wijk een cijfer mag geven, dan geef ik een vijf. Terwijl het beter kan. Toen ik hier dertig jaar geleden kwam, was de veiligheid in de wijk een negen of tien+ waard."

"Er gebeuren veel dingen in de wijk. Het is momenteel niet prettig om hier te ondernemen", vult eigenaar Kamal van bar Akdeniz aan. Ook deze ondernemer pleit voor extra surveillance op straat.

Plan voor Zuid

Intussen wordt van alles geprobeerd om Zuid een 'boost' te geven. Maandag werd het vierjarenplan van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) gepresenteerd. Tien extra lesuren per week voor het basisonderwijs en een offensief om de werkloosheid terug te dringen moeten het stadsdeel verbeteren. NPRZ wil de achterstanden op de vier grote steden in ons land in 2031 hebben weggewerkt.