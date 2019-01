Tien uur extra les vraagt veel van scholen Rotterdam-Zuid

Het nieuws dat leerlingen van basisscholen op Rotterdam-Zuid binnenkort tien uur langer per week naar school moeten, wordt met gemengde gevoelens ontvangen. De directeur van de basisschool Nelson Mandela in Rotterdam-Feijenoord vindt de extra uren prima, maar zegt ook dat de leraren daar geen tijd voor hebben.

"We hebben nu al zes uur meer lestijd dan andere scholen. Dat is eigenlijk om dezelfde doelen te bereiken bij elk kind als op die andere scholen", zegt directeur Norine Meinster. "Dat je er vier uur bij krijgt in de dagprogrammering is mooi, dat je extra geld krijgt voor die extra tien uur is écht heel mooi. Je kunt dan dingen bereiken die je normaal gesproken niet kan realiseren."



In de extra uren staan niet de standaardvakken zoals rekenen en taal op het programma, maar moet meer aandacht worden besteed aan zaken als muziek, dans, theater, cultuur, sportactiviteiten. "De wereld van deze kinderen is erg klein en beperkt. Ze komen niet snel met dit soort dingen in aanraking", zegt Meinster.

"De sportactiviteiten zijn beperkt, dus dan kan je als basisschool een intermediair zijn om dat te regelen. Het zijn echt geweldige kansen, maar organisatorisch is het nog wel een dingetje."

Tijd

Als sleutelwoord noemt Meinster 'tijd'. "Je moet tijd hebben om goede mensen te vinden, die ervoor zorgen dat de kinderen die lessen krijgen. Maar dat kan niet op de schouders komen van de al zittende leerkrachten, want die moet ik écht beschermen."

Wethouder Said Kasmi zegt dat de leraren en scholen er niet alleen voor staan. "De bedoeling van de dagprogrammering is dat we programma's gaan maken met partijen die in de wijk aanwezig zijn. Denk aan culturele organisaties of sportorganisaties. Op die manier kunnen we de docenten ook ontlasten."

Het is nog niet duidelijk wanneer de uitgebreide lestijden ingaan. "We hebben tijd nodig om partijen te verkennen, om roosters te maken en om te kijken wat haalbaar is. We hebben écht tijd nodig om dit een goede plek te geven. Het nieuwe schooljaar zou mooi zijn, maar tijd is een dingetje."