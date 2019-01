Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Brandlucht in supermarkt Oud-Beijerland De supermarkt aan het Koninginneplein. Foto: Google Streetview

De brandweer is dinsdagochtend uitgerukt naar een supermarkt aan het Koninginneplein in Oud-Beijerland. Daar werd een brandlucht geroken. Oorzaak was kortsluiting in het ventilatiesysteem.

Om de oorzaak te achterhalen deed de brandweer onderzoek met onder meer een warmtebeeldcamera. Ook werden de bovenliggende woningen gecontroleerd.