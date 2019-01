LIVEBLOG: Douanier Gertie V. voor de rechter

De Rotterdamse douanier Gertie V. (49) staat dinsdag voor de rechter. Hij zou vijf jaar lang betrokken zijn geweest bij drugshandel.

V. zou steekpenningen hebben ontvangen om drugstransporten uit het controlesysteem te halen. Hij heeft altijd ontkend.

Gertie V. is de tweede douanier die wordt vervolgd in een grote, Rotterdamse drugszaak. Eerder kreeg Gerrit G. 14 jaar cel voor betrokkenheid bij drugshandel. Afgelopen weekend werd bekend dat opnieuw drie douaniers zijn opgepakt voor witwassen.

