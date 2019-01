Deel dit artikel:













Rotterdam The Hague Airport weer open na sneeuwval Sneeuwschuivers maken de landingsbaan op Rotterdam The Hague Airport schoon foto: Remko de Waal/ANP Leonore Quist zag dit tafereel bij de metrohalte Wilhelminaplein. "Dit is wel heel overdreven...!"

Het is je ongetwijfeld opgevallen: het sneeuwt dinsdagochtend in de regio. Door de sneeuwval heeft de NS de dienstregeling aangepast. Rotterdam The Hague Airport was tot 14:00 uur dicht.

De brandweer stond dinsdagochtend al paraat om de start- en landingsbaan vrij te houden, maar volgens een woordvoerder 'viel er niet tegenaan te schuiven'. Na 14:00 uur kunnen vliegtuigen weer gebruik kunnen maken van de start- en landingsbaan op Rotterdam The Hague Airport.

Vervoerders RET, Qbuzz en Connexxion hebben vooralsnog geen aanpassingen in de dienstregeling. De strooiwagens en sneeuwschuivers zijn in Rotterdam de weg op gestuurd. Foto's en video's Sociale media stromen inmiddels vol met de mooiste plaatjes van de sneeuw in de regio.



