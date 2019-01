Deel dit artikel:













Vuurwapen verstopt onder keukenkastje Foto: Politie

De politie in Rotterdam is vorige week gestuit op een vuurwapen en een kilo cocaïne, zo is dinsdagochtend bekend gemaakt. Een man van 44 uit Den Bosch en een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats zitten vast.

Agenten gingen naar een pand aan het Plein 1953 in Rotterdam-Pendrecht, omdat ze vermoedens hadden dat er sprake was van spookbewoning. In het pand werd het tweetal aangetroffen. Ook vond de politie een paar gram cocaïne en een drugspers. In een verborgen ruimte onder een keukenkastje lag een vuurwapen. In de woning werden ook autosleutels gevonden, die leidden naar een auto in de buurt. Hierin lagen twee brokken cocaïne met een gewicht van één kilo.