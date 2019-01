Deel dit artikel:













Makkelie fluit Klassieker in De Kuip Danny Makkelie

Danny Makkelie is door de KNVB aangesteld als scheidsrechter voor de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax in De Kuip. Het duel begint zondagmiddag om 14:30 uur in De Kuip. Björn Kuipers zal vanuit Zeist als VAR fungeren.

In de uitwedstrijd van Feyenoord in de ArenA waren de rollen nog omgedraaid. VAR Makkelie greep in en liet scheidsrechter Kuipers kijken naar een overtreding van Jeremiah St. Juste. De verdediger van Feyenoord kreeg na het zien van de beelden een vroege rode kaart. De belangrijke degradatiekraker tussen Excelsior en De Graafschap wordt gefloten door Jeroen Manschot. Dit duel begint zaterdagavond om 19:45 uur in Rotterdam. In de Keuken Kampioen Divisie is Richard Martens de leidsman bij Telstar - Sparta en FC Dordrecht tegen Jong PSV wordt gefloten door Stan Teuben.